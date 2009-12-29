В ЕЦ заявляют, что кандидаты должны вывести свои команды из тени

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что кандидаты в президенты должны вывести свои команды из тени.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Основные кандидаты в президенты должны представить избирателям тех, кого они назначат на ключевые должности в государстве в случае победы на выборах. Лишь таким образом удастся избежать последующих спекуляций относительно наличия теневых договоренностей между штабами разных кандидатов», – заявил И.КРИЛЬ, комментируя возможность заключения соглашений между разными кандидатами в президенты.

Он напомнил, что практика объявлять свою команду кандидатами в президенты достаточно распространена в мире. «Так, кандидат в президенты США задолго до дня выборов называет кандидатуры вице-президента, государственного секретаря, министра обороны. И там избиратели четко знают, что за кандидатом нет тележки одиозных политиков, с которыми он рассчитается должностями за поддержку на выборах. Такой подход к формированию власти распространен и в европейских странах, в частности, в Финляндии и Румынии. И это не регламентируется законами – просто кандидаты в президенты используют свой шанс быть более открытыми и независимыми, показывают избирателям, что у них есть команда профессионалов, которая поможет им управлять страной», - отметил И.КРИЛЬ.

Народный депутат считает, что в украинских реалиях очень важно знать, кто именно будет возглавлять ведомства, руководителей которых определяет Президент. «В условиях разбалансированности власти и повального игнорирования Конституции вес любой должности зависит, в первую очередь, от того, кто ее занимает. Поэтому информация о том, кто при том или ином кандидате станет секретарем СНБОУ или председателем СБУ, кого Президент предложит на должности министра иностранных дел и министра обороны, существенно может повлиять на уровень доверия к тому или иному кандидату. Возможно, именно поэтому претенденты так старательно прячут информацию о своих командах», - отметил И.КРИЛЬ.

Председатель “Единого Центра” подчеркнул, что только качественная команда профессионалов способна изменить ситуацию в стране. «Как засвидетельствовал опыт последних лет, один человек, даже имея желание и нужные качества, ничего не способен изменить. Особенно, если он будет связан теневыми договоренностями. Чтобы этого избежать, призываем кандидатов в президенты расставить все точки над «і» в будущей властной команде», - сказал И.КРИЛЬ.