Тимошенко говорит, что в следующем году армия получит еще больше денег

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что объемы финансирования украинской армии будут расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

"Увеличение (финансирование армии – УНИАН) есть, и это увеличение будет продолжаться", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в 2009 году расходы на сферу обороны и безопасности превысили уровень предыдущих лет. "В 2010 году мы запланировали еще большие показатели", - отметила она.

Премьер привела пример, что в 2008 году расходы на денежное обеспечение ВСУ составили 2,155 млрд. грн., а в 2009 году - 2,187 млрд. грн. "Это больше, чем даже в докризисный год. Ничего не снижалось, все финансируется. И все делается так, как должна делать страна для армии, в том числе среднемесячное денежное обеспечение военнослужащих также постепенно увеличивается. Несмотря на кризис, мы понемногу приращиваем эти цифры", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, главным достижением правительства в развитии армии является начало новой программы перевооружения Вооруженных сил Украины. "Мы положили начало большой программе финансирования перевооружения армии. Мы имели на 2009 год объем финансирования значительно выше, чем во все предыдущие годы. И будем это так же и держать", - заверила она.

"Поэтому когда нас сейчас за армию кто-то из лидеров нации "дергает", пусть изучает бухгалтерию, цифры и смотрит, что в кризис можно было совершенно провалить финансирование, а мы усилили", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.