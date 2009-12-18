Новый посол США знакомится с украинскими политиками

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ украинско-американское сотрудничество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

Р.БОГАТЫРЁВА поздравила Дж.ТЕФФТА с назначением и выразила надежду на продолжение активных и плодотворных контактов с американской стороной.

Секретарь СНБО убеждена, что Дж.ТЕФФТ будет работать в Украине эффективно и результативно, учитывая его большой дипломатический опыт, знание ситуации в нашем регионе и понимание сложного комплекса существующих политико-дипломатических, экономических и других аспектов безопасности межгосударственных отношений.

В ходе встречи собеседники коснулись широкого круга вопросов украинско-американского взаимодействия в сфере политики безопасности и других сферах. Особое внимание было уделено региональной проблематике безопасности.

Важными темами диалога стали развитие украинско-американского стратегического партнерства, а также актуальные проблемы международной повестки дня, в частности, реформирование среды безопасности в Европе, угрозы стабильности в регионе, проблемы энергетической сферы и др.

Дж.ТЕФФТ проинформировал о ключевых подходах администрации США к развитию отношений с европейскими партнерами, в т.ч. с Украиной, которая и в дальнейшем будет оставаться стратегическим партнером Вашингтона и весомым фактором безопасности и стабильности в регионе. Посол США отметил неизменность поддержки Соединенными Штатами курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, курса на развитие стратегических отношений между США и Украиной и подтверждение гарантий безопасности нашего государства, которые были закреплены в Будапештском меморандуме 1994 года.

Р.БОГАТЫРЁВА, в свою очередь, подчеркнула, что Украина намерена активно реализовывать положения Хартии Украина-США о стратегическом партнерстве и Дорожной карты приоритетов украинско-американского сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями об итогах визита в США министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО и учредительного заседания украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось 9 декабря в Вашингтоне, и положительно оценили его результаты. Также отмечалась важность эффективного функционирования таких двусторонних консультативных механизмов, как рабочие группы по вопросам обороны, по вопросам энергетической безопасности, по вопросам демократии и верховенства права и др.