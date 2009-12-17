В Киеве пытались сорвать презентацию книги «Без Путина» (обновлено)

В Киеве попытались сорвать презентацию книги российского журналиста Евгения КИСЕЛЁВА и оппозиционного политика Михаила КАСЬЯНОВА «Без Путина».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером администрация гостиницы «Премьер Палас», в котором должна была состояться презентация издания, сообщила, что мероприятие не состоится, поскольку в гостинице нет электроэнергии. При этом гостиница была блокирована молодыми людьми характерной “спортивной внешности”.

Презентацию перенесли в центр «Интермедиаконсалтинг».

В начале пресс-конференции Евгений Киселев, комментируя инцидент в “Премьер-Паласе”, заметил, что “у Кремля длинные руки”, а Михаил Касьянов отметил, что его не удивляет формат влияния Москвы на появление нежелательной для нее книжки: в каждом российском городе, где были попытки презентации, организаторы уже сталкивались с таким блокированием, - странно, что в Киеве все же удалось ее провести.

Журналисты, присутствующие на пресс-конференции, выразили предположение, что «Премьер-Палас» оказался негостеприимным ввиду аффилированности к собственности гостиницы вице-спикера российской Госдумы Александра Бабакова.