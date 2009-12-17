Януковича во Львове охраняла сотня милиционеров

Во Львов прибыл лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. После прилета на львовский аэродром он сразу отправился к памятнику Тарасу Шевченко, где возложил цветы к подножию монумента Кобзарю.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади В.ЯНУКОВИЧА встретили около тысячи его сторонников, которые держали флаги с символикой Партии регионов и плакатами с надписями: «Янукович – это порядок».

После церемонии возложения цветов лидер регионалов отправился в театр имени Марии Заньковецкой на встречу с избирателями.

Во время пребывания В.ЯНУКОВИЧА на площади возле памятника Т.Шевченко там дежурили две бригады «скорой помощи». Общественный порядок охраняли около сотни работников милиции. Никаких провокаций зарегистрировано не было.