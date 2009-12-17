Януковича во Львове охраняла сотня милиционеров
Дежурили две бригады «скорой»
Во Львов прибыл лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. После прилета на львовский аэродром он сразу отправился к памятнику Тарасу Шевченко, где возложил цветы к подножию монумента Кобзарю.
Как передает корреспондент УНИАН, на площади В.ЯНУКОВИЧА встретили около тысячи его сторонников, которые держали флаги с символикой Партии регионов и плакатами с надписями: «Янукович – это порядок».
После церемонии возложения цветов лидер регионалов отправился в театр имени Марии Заньковецкой на встречу с избирателями.
Во время пребывания В.ЯНУКОВИЧА на площади возле памятника Т.Шевченко там дежурили две бригады «скорой помощи». Общественный порядок охраняли около сотни работников милиции. Никаких провокаций зарегистрировано не было.