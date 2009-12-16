С Тернопольского замка снимут плакат «Юля – наш президент!»

Управление градостроения и архитектуры Тернопольской облгосадминистрации дало указание инспекции архитектурно-строительного контроля демонтировать с Тернопольского замка плакат с надписью «Юля – наш президент!».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления Олег ЗАЛИЩУК.

По его словам, с управлением никто не согласовывал размещения этого плаката на памятнике архитектуры национального значения, а, следовательно, его появление на замке противоречит действующему законодательству.

«Мы не давали согласия на размещение этого плаката, да и не дадим никому, потому что замок XVIII века – это история, а не место для политической агитации», – отметил О.ЗАЛИЩУК.

Между тем, комиссия Тернопольского областного совета по вопросам культуры и духовности в связи с появлением плаката на замке сегодня обратилась в прокуратуру с требованием установить тех, кто разместил плакат, а также обязать их снять агитационную продукцию со стен замка.

«За решение обратиться в прокуратуру все члены комиссии, которые представляют разные партии, проголосовали единогласно. Ведь это памятник архитектуры. Такой дерзости себе никто не позволял за все 19 лет независимости», – заявил глава депутатской комиссии Михаил ТИМОШИК.

Он добавил, что в своем обращении члены комиссии также требуют наказать виновных, «чтобы эти лица понесли ответственность».

Как сообщил на пресс-конференции 14 декабря председатель областной организации ВО «Батькивщина» Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ, плакат на замке по собственной инициативе решили разместить работники спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе, расположенной в замке. «На собрании трудового коллектива они приняли решение поддержать на президентских выборах Юлию ТИМОШЕНКО. И, как проявление своей позиции, разместят на своем помещении плакат», - анонсировал появление баннера В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Соответствующий плакат появился на замке 14 декабря.