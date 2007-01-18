Врачи утверждают, что крови для переливания Кушнарёву хватало

Врачи едины во мнении, что ранения, полученные народным депутатом Евгением Кушнаревым, были несовместимы с жизнью.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили медики, постоянно присутствовавшие при всех операционных и реанимационных мероприятиях, направленных на спасение жизни Е.Кушнарева, а также врачи с многолетним стажем.

В частности, главный анастезиолог Феликс ГЛУМЧЕР отметил, что Е.Кушнарев поступил в больницу с большой кровопотерей и запредельно низким артериальным давлением. «Вливание большого количества крови в этой ситуации не могло спасти ситуацию. В таких случаях кровь просто перестает сворачиваться и ее количество уже не имеет никакого значения», отметил он.

В свою очередь директор научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Георгий РОЩИН отметил, что «для возмещения кровопотери пострадавшему Е.Кушнареву компоненты крови были в достаточном количестве». По его словам, в ходе операции для возмещения кровопотери переливали компоненты крови, а также было проведено переливание свежеезаготовленной крови необходимой группы и прямое переливание крови от обследованных доноров. Был сформирован банк крови для дальнейшего проведения интенсивных реанимационных мероприятий. «Резерв крови был достаточный для проведения и дальнейшей гемотрансфузии. Однако, как показывает практика, травмы такого характера несовместимы с жизнью», подчеркнул Г.РОЩИН.

Кроме того, заместитель министра Юрий ГАЙДАЕВ (25 лет стажа работы в системе предоставления экстренной и неотложной медицинской помощи) отметил, что «из моего многолетнего клинического опыта могу сказать, что подобные травмы, вызванные огнестрельным ранением печени и почки, практически всегда заканчиваются летально». «Печень - это тот орган, повреждение которого вызывает массивное кровотечение. А характер пулевого ранения с практически полным разрушением этого органа не дает возможности, в большинстве случаев, «ушить» печень и остановить кровотечение», - сказал Ю.ГАЙДАЕВ. По его данным, в Изюмской больнице было достаточное количество крови и ее компонентов, но, к сожалению, этот факт не мог иметь решающего значения.

Также глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА отметила, что огнестрельные ранения печени - это несовместимо с жизнью. «К сожалению, такие травмы - это большие кровопотери, компенсация которых просто невозможна. Я, как врач, могу сказать, что это травмы несовместимые с жизнью», - сказала она. Т.БАХТЕЕВА уверена, что продленные часы жизни Е.Кушнарева - это исключительно профессионализм врачей и точность организации медицинских мероприятий. «Действия врачей в данной ситуации были абсолютно адекватными, точными, своевременными и правильными. Крови и препаратов крови на протяжении всех критических часов с момента поступления Евгения Петровича до скорбного момента констатации смерти, было достаточно. Вся помощь была оказана своевременно и высокопрофессионально», - подчеркнула врач.

Как сообщал УНИАН, в свою очередь заместитель министра здравоохранения Валерий ИВАСЮК утверждает, что Е.Кушнарёв умер из-за неготовности районной больницы города Изюм Харьковской области предоставить полноценную срочную помощь в таком случае.

По словам заместителя министра, на уровне районных больниц обязательно должен быть сконцентрирован потенциал, который не нуждается во вмешательстве министра.

Он пояснил, что если пациент в случае, подобном случаю с Е.КУШНАРЕВЫМ, не умер в течение первых двух часов, то это значит, что надежда на его спасение была.

При этом В.ИВАСЮК отметил, что Е.КУШНАРЁВ прожил целые сутки и перенес две операции.

В связи с этим заместитель министра подчеркнул, что это говорит о том, что депутат умер не от ранения, а непосредственной причиной его смерти является потеря крови.

Он сказал, что часто в летальных случаях врачи говорят, что они сделали все возможное. Однако, по словам В.ИВАСЮКА, в этом случае врачи Изюмской больницы вряд ли могут такое сказать.