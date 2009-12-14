Против доверенных лиц Ющенко начата информационная атака?

В Херсонский области против доверенных лиц кандидата в президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО со стороны политических оппонентов начата информационная атака.

Об этом УНИАН заявил руководитель областного избирательного штаба В.ЮЩЕНКО, глава Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ.

По его словам, первой мишенью черных пиарщиков стал известный местный предприниматель, доверенное лицо В.ЮЩЕНКО Вячеслав БОСАКЕВИЧ.

«Еще в конце прошлой недели в разных интернет-изданиях, подконтрольных политическим оппонентам Президента Украины, появились публикации клеветнического характера о БОСАКЕВИЧЕ. А уже в понедельник какая-то общественная организация из Днепропетровска проводит пикет против него у стен облгосадминистрации. Это указывает на спланированность и четкую организацию действий. У нас уже есть определенная информация об организаторах акции и публикаций. Мы обратимся в правоохранительные органы по указанным фактам», - сообщил Б.СИЛЕНКОВ.

Также руководитель штаба отметил, что в Херсоне ожидали подобные атаки, поскольку в центральном штабе В.ЮЩЕНКО их предупреждали о возможности пиар-акций в отношении доверенных лиц и руководителей штабов в регионах, в которых зафиксирован рост рейтинга кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО.

«В последнее время в Херсонской области, по данным штаба, рейтинг ЮЩЕНКО начал расти. Поэтому оппоненты перешли к таким действиям. Мы ожидаем возможные информационные атаки и на других доверенных лиц. Это четкий сигнал, что наши оппоненты теряют голоса избирателей», - отметил Б.СИЛЕНКОВ.

Сегодня утром около 40 человек, преимущественно молодые люди с флагами общественной организации «Общественный Совет Национальной безопасности» пикетировали вход в здание Херсонской облгосадминистрации и областного совета.

В.БОСАКЕВИЧ – предприниматель, депутат Херсонского областного совета (фракция НУ-НС), председатель Херсонской городской организации партии «Наша Украина». Является доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины В.ЮЩЕНКО в округе № 184 (Комсомольский район Херсона и Белозерский район области).