Украина и Чехия будут исследовать политические репрессии

Служба безопасности Украины и Институт исследований тоталитарных режимов и Архив дел госбезопасности Чешской Республики подписали Договор о сотрудничестве в сфере гуманитарных проектов, связанных с изучением политических репрессий, осуществляемых коммунистическим тоталитарным режимом на территории этих двух стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, документ сегодня в Киеве подписали председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, директор Института исследований тоталитарных режимов доктор Павел ЖАЧЕК, директор Архива дел госбезопасности Чешской Республики доктор Ладислав БУКОВСКИ.

Договором предусмотрено реализовать совместные исследовательские программы, издание научных трудов и обнародование документов, организация научных конференций и семинаров.

Особое значение имеет договоренность сторон об обмене электронными копиями рассекреченных документов, что должно значительно повысить открытость и доступность такой информации не только для ученых и исследователей, но и для широких кругов общественности обеих стран.

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, подписание Договора будет способствовать пополнению знаний об объективной картине событий советского времени. Он подчеркнул, что благодаря достигнутым договоренностям чешские исследователи получат свободный доступ к украинским архивным документам, а отечественные исследователи будут иметь возможность исследовать документы, хранящиеся в чешских архивах.

“Все документы, полученные нами в ходе сотрудничества, будут доступны в Информационно-справочных залах Службы безопасности”, - отметил руководитель СБУ.

По информации П.ЖАЧЕКА, сейчас в Чехии Институт исследований тоталитарных режимов и Архив дел госбезопасности перевели в электронный формат и обнародовали около 12 млн. страниц документов, связанных с тоталитарной системой.