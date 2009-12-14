Почему правительство отказалось подавать Госбюджет?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ предполагает, что правительство по политическим соображениям отказалось подавать на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя Верховной Рады, об этом он заявил сегодня во время брифинга по итогам работы Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов.

«Важнейшие вопросы, которые сегодня рассматривались, касались бюджета: бюджета текущего года и бюджета следующего года», - заявил А.ЛАВРИНОВИЧ

«Возможно мы завтра (15 декабря) рассмотрим два проекта изменений к бюджету текущего года. Это законопроекты по финансированию судебной системы и относительно дополнительного выделения средств Министерству здравоохранения», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ и выразил надежду, что народные депутаты поддержат эти законопроекты.

Что касается рассмотрения проекта государственного бюджета на 2010 год, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в соответствии с заявлениями первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, озвученными на заседании Согласительного совета, в ближайшее время парламент не получит этого законопроекта. По словам первого вице-спикера, «это неожиданно для страны, которая хочет претендовать называться правовой».

«Мы имеем беспрецедентный случай не потому, что правительство своевременно не успевает сделать (подготовить проект бюджета на 2010 год и направить его в парламент), а потому что правительство в лице первого вице-премьер-министра подчернуло то, что проект закона о государственном бюджете 2010 года фактически подаваться в Верховную Раду Украины не будет», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он объяснил, что в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины, правительство должно привести государственный бюджет на 2010 год в соответствие с действующим законодательством. Вместо этого, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, правительством придумана версия, что якобы парламент не направил Кабмину предложения относительно этого законопроекта.

«Что касается заключений Верховной Рады, то они изложены в постановлении парламента. Нужно их взять, прочитать и выполнять», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он напомнил основные положения документа: «Первое – привести в соответствие проект закона о государственном бюджете с Конституцией и Бюджетным кодексом Украины. Второе – привести в соответствие расчеты об оплате труда и пенсионном обеспечении, которые сделаны в соответствии с действующими законами. Третье – изъять из проекта закона изменения в некоторые законы, в частности, в налоговое законодательство и социальные законы, в соответствии с чем есть решение Конституционного суда».

«В постановлении речь идет о том, что Кабинет министров обязан сделать. Однако, к величайшему сожалению, мы видим ситуацию, когда правительство, очевидно, по политическим соображениям, а возможно и по профессиональным, просто не имеет желания или не готово выполнять требования, которые указаны в Конституции Украины и в Бюджетном кодексе», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета А.ТУРЧИНОВ заявил, что правительство не будет вносить на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2010 год.

По его словам, парламент более двух месяцев не рассматривал проект бюджета, предложенный Кабинетом министров Украины.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что пока правительство не получит заключение Бюджетного комитета относительно этого документа, он не видит смысла во внесении в парламент нового проекта госбюджета.