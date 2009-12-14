Бессмертный увидел перелом в избирательной кампании

Сейчас происходит перелом избирательной кампании в Украине. Об этом в эфире программы «Черное и белое» на телеканале ТВі заявил первый заместитель руководителя избирательного штаба Ющенко, руководитель Центрисполкома «Нашей Украины» Роман Бессмертный.

Как сообщает, официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, Бессмертный так объяснил свой вывод: «Такую динамику роста, которая наблюдается у Ющенко на протяжении сентября, октября и ноября, я редко когда видел в избирательной кампании». В частности, Бессмертный сообщил, что последняя социология, которая была презентована на этой неделе, это – 9,2 процента по сравнению с 4 на начало кампании.

«Политика – это сфера возможного. Тут меньше нужно смотреть на рейтинги, а больше – на то, какую партию сыграет тот или другой кандидат», - отметил Бессмертный.

Он также сказал, что остается с Ющенко, потому что Ющенко единствененный, кто исповедует те ценности, которые нужные Украине на перспективу.