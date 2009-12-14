Гриценко обещает не рассказывать басен

Кандидат в Президенты Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что на посту главы государства “не позволит ни одной стране преступить линию нашего национального интереса”.

Об этом он сказал в интервью газете “Сільські вісті”, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По словам кандидата в Президенты, он будет проводить внешнюю политику именно в том формате, как делал это в должности министра обороны.

“Украину в лице Министерства обороны, реформы, которые проводились в армии, уважали везде – и на Востоке, и на Западе. При мне не было ни одного скандала с Российской Федерацией вокруг Черноморского флота. За два года и десять месяцев, когда возглавлял министерство, было нормальное, взаимовыгодное и эффективное сотрудничество. Также будет и на посту Президента”, - заверил А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что следующие пять лет приоритетами для Украины должны стать внутренняя политика, поднятие экономики, повышение социальных стандартов и укрепление обороноспособности.

“На посту Президента я не позволю ни одной стране преступить линию нашего национального интереса. Мы не будем проситься и не будем вступать ни в один союз – ни в ЕС, ни в ЕЭП, ни в НАТО, ни в Ташкентский договор о коллективной безопасности. Нам нужно построить государство, которое прежде всего будем уважать мы сами, и которое будут уважать в мире. А дальше – будем определяться с учетом отношения к внешним приоритетам нашего населения», - подчеркнул он.

Относительно визитов в другие страны А.ГРИЦЕНКО отметил, что “поедет туда, где на тот момент будет приниматься решение, наиболее нужное для страны”.

“Пустых визитов не будет. Полетов, чтобы открыть памятник, не будет, потому что полет президента со свитой стоит в десять раз дороже памятника. Не будет пустых планов и “дорожных карт”. Будут реальные действия”, - пообещал кандидат в Президенты.

Он отметил: “Международные визиты буду планировать только тогда, когда получу четкие ответы на пять вопросов: насколько после визита увеличится число рабочих мест в Украине, какие внешние инвестиции на выгодных условиях будут привлечены, какие новые технологии придут в нашу экономику, на какие новые рынки получат доступ наши экспортеры, как укрепится безопасность вокруг Украины”.

“Если есть положительные ответы на эти вопросы – визит будет. Нет – будем продолжать телефонные переговоры”, - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО выразил уверенность: “Президент должен руководствоваться интересами народа и страны, а не просто выступать перед камерами в чужих столицах, рассказывая басни или давая пустые обещания”.