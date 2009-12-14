Почему Симоненко не будет голосовать за отставку Луценко

Лидер Коммунистической партии Украины, кандидат в президенты Петр СИМОНЕНКО заявляет, что не голосовал бы в парламенте за отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в воскресенье в Донецке на пресс-конференции после участия в Форуме социальной безопасности Донецкой области, проводимом Блоком левых и левоцентристских сил.

Отвечая на вопрос, как он относится к отставке главы МВД Украины, П.СИМОНЕНКО сказал: «Отвечу вам откровенно, как на духу – понимаю, что по-разному кое-кто может истолковать. Я бы тактически не голосовал за это. И пускай они между собой грызутся и далее. Чем больше они грызутся, тем очевиднее становится, кто есть кто в этой стране».

Лидер КПУ отметил, что сегодня накаляются эти вопросы только в связи с предстоящими выборами. Он объяснил, что факты о совершенных преступлениях друг друга накануне выборов – «это не компромат, это реалии и свидетельства о преступниках», факты «вытаскивает братва, которая между собой перед этим на сходняках делила все, а потом эти преступления делают публичными».

П. СИМОНЕНКО признал, что «сегодня никто не удовлетворен» работой милиции в Украине, но сейчас ставится вопрос политиками в другой плоскости – в чьих руках на выборах будет милиция.

«Речь сегодня идет совершенно о другом – хотят перед выборами, чтобы была в чьих-то руках милиция. Ну, а что такое в чих-то руках милиция? Неужели вы не знаете, что только ей (милиции – УНИАН) по закону разрешено охранять общественный порядок вокруг избирательного участка», - сказал кандидат. При этом он добавил: «Речь идет о том, что кланы дерутся между собой. Если будет усиление одного из кланов за счет другого, в том числе и правоохранительной системы, тогда завтра будет в стране вообще беспредел».

«Поэтому нам надо с вами не об этом говорить, а надо прийти 17 января и проголосовать, как в 17-м году (в 1917 году, когда произошла Октябрьская революция – УНИАН). И на этом точку поставить», - заключил П.СИМОНЕНКО.