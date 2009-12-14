Тимошенко встретится с чернобыльцами

Начало - в 13:00

В понедельник, 14 декабря, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретится с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС. Как передает Правительственный портал, начало встречи в 13:00. Место проведения: клуб Кабинета министров Украины, ул. Институтская,7. Аккредитация (до 10.00, 14 декабря) по телефонам: 256-66-32, 256-75-82, 067-230-17-05, 050-385-55-21, 067-459-79-09.

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