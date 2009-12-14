Тимошенко встретится с чернобыльцами
04:18, 14 декабря 2009Политика
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Начало - в 13:00
В понедельник, 14 декабря, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретится с ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС.
Как передает Правительственный портал, начало встречи в 13:00.
Место проведения: клуб Кабинета министров Украины, ул. Институтская,7.
Аккредитация (до 10.00, 14 декабря) по телефонам: 256-66-32, 256-75-82, 067-230-17-05, 050-385-55-21, 067-459-79-09.
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