Тимошенко: МВФ еще не решил, ждать результата выборов или нет

В Международном валютном фонде не принимали решение о выделении четвертого транша кредита Украине после президентских выборов, и Кабинет министров продолжает переговорный процесс с МВФ.

Об этом говорится в комментарии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, размещенном на ее официальном сайте.

"Мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что мы сможем получить четвертый транш до конца года", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что предметом переговоров с МВФ остается третий пересмотр программы сотрудничества. "Сейчас идет переговорный процесс, во время которого мы обсуждаем, каким должен быть общий вариант сотрудничества и каким должен быть третий пересмотр программы. Переговоры не прекращались. Не отвечает действительности и то, что кто-то принял решение до окончания президентской кампании прекратить сотрудничество. Это абсолютно не отвечает действительности", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования Фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Письмо о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО 7 декабря передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобится.

В Секретариате Президента заявляют, что заявление Г.НЕМЫРИ о том, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО поставил себя вне переговорного процесса с Международным валютным фондом, является откровенной неправдой.

Американское издание The New York Times в номере от 10 декабря с.г., ссылаясь на данные, полученные от официального представителя МВФ, опубликовало информацию о том, что МВФ отложил до завершения президентских выборов предоставление Украине последнего – четвертого – транша кредита в размере 3,5 млрд. дол. США.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. дол.