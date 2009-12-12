Президентский проект Конституции в парламент не поступал

Кандидат на пост Президента, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что парламент не может в течение 100 дней принять президентский проект Конституции, поскольку его до сих пор нет в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время рабочей поездки в г. Белая Церковь Киевской области, комментируя заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады через 100 дней, если она не примет его проект Конституции.

«Понятно, что это заявление призвано продемонстрировать решимость Президента и адресовано, в первую очередь, людям, а не политикам», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что в ВР не зарегистрирован разработанный Президентом проект Конституции.

«Почему-то украинским политикам нравятся 100 дней. Понятно, что это просто заявление, поскольку нет ни проекта Конституции, и нет возможности это сделать», - сказал он.

Председатель ВР сказал, что для того чтобы иметь основания распустить ВР в течение 100 дней, эту норму сначала нужно было предусмотреть в Конституции и принять ее.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что распустит Верховную Раду, если она не примет его проект Конституции в течение 100 дней со дня внесения в парламент.