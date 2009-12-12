Шуфрич ударил Луценко в лицо

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ во время перерыва в эфире программы «Шустер Live» ударил в лицо министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Народная самооборона», об этом проинформировала начальник Департамента связей с общественностью МВД Инна КИСИЛЬ.

По словам И.КИСИЛЬ, когда Ю.ЛУЦЕНКО выходил из студии во время перерыва, к нему из-за спин выскочил Н.ШУФРИЧ и ударил кулаком в лицо.

«ШУФРИЧ начал провоцировать Юрия Витальевича и кричать «Юра, давай», чтобы продолжить драку», - сказала И.КИСИЛЬ.

По ее словам, министр ответил «регионалу»: «Когда снимешь депутатскую неприкосновенность, тогда поговорим как мужики. А теперь о тебя пачкать руки не собираюсь».

Ю.ЛУЦЕНКО покинул студию.

По данным пресс-службы движения, в ходе программы Ю.ЛУЦЕНКО был в ссоре с Н.ШУФРИЧЕМ в студии.

«Что касается вашей глупой привычки клеить лейблы, то, Нестор Иванович, будьте осторожны, потому что потом все обвинения падают на детей», - предупредил Ю.ЛУЦЕНКО раздраженного депутата и продолжил: «Чтобы после выпускного бала чей-то сын не попадал с алкогольным отравлением в больницу. А вместо того, чтобы читать какие-то бумажки, лучше прочитайте, как вы избили свою жену, с переломом челюсти, в Закарпатье».

Н.ШУФРИЧ пообещал ответить «как мужик» после передачи, вне студии.

Вместе с тем, как сообщает «Украинская правда», перед этим Н.ШУФРИЧ спросил у Ю.ЛУЦЕНКО, когда он даст разрешение на получение от немецкой прокуратуры материалов об инциденте в аэропорту Франкфурта-на-Майне.