Ющенко считает, что победа Тимошенко приведет к катастрофе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что победа Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах приведет страну к катастрофе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью ривненским телерадиоканалам.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отождествил премьер-министра с кризисом «ТИМОШЕНКО - это суть кризиса, кризиса во всем, за что бы она ни взялась. Начиная от семейных ценностей, национальных ценностей, экономических ценностей, демократических – это шоу”. “Хотите жить в шоу? Можете прожить несколько месяцев и получите катастрофу», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что каждый, кто поддержит премьер-министра, проиграет как гражданин. «Потому что это не наша политика, это обезьянничание, этот пиар – это спазм, который забирает украинство у нас», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, приведя, в частности, пример, что Ю.ТИМОШЕНКО подарила г. Ривне 17 автобусов, которые она купила на деньги кредита Всемирного банка.

Он также раскритиковал экономическую деятельность руководителя правительства. «Политика, которая заключается в том, что можно ничего не делать, набраться, простите, как сучка блох, кредитов; не отдавать родной экономике оборотные ресурсы – и как я могу сказать своей нации, что это та политика, которую вы ожидаете», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он вновь припомнил налоговую декларацию Ю.ТИМОШЕНКО. «Я не верю, что человек, который прожил 50 лет, человек, который был президентом мощнейшей энергетической компании Украины, является владельцем оффшорной киевской компании, и не может показать легитимный образ жизни», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что общество должно знать, за счет чего содержится семья премьера. «Ну, муж есть, правда, когда Юлия Владимировна уходит на работу, он спит еще, когда Юлия Владимировна приходит, он уже спит. Ну, муж такой попался. Вареничная какая-то есть. Ну, запамятовала, какая там фирма у мужа», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом глава государства сказал, что вопрос не в том, что премьер-министр забыла название семейной фирмы, а в том, что нация должна знать, за счет каких источников существует эта фирма, как она платит налоги и «не крышует ли премьер» эту фирму.

И вообще В.ЮЩЕНКО убежден, что любой кандидат в Президенты должен показать свой бизнес как пример того, как он будет строить экономику страны.