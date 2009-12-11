Ющенко уже хочет закрыть МВД «на амбарный замок»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Верховная Рада поддержит его инициативу по отставке Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, которое выйдет 13 декабря в итоговой программе «Факты».

«Я убежден, потому что дальше такое терпеть - это не уважать 46 миллионов украинцев», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что с таким министром Украина не сможет справиться со своей задачей, и отметил, что Министерство внутренних дел - это ведущий институт в борьбе с коррупцией и обеспечению правопорядка. «Скажите, пожалуйста, как мы можем бороться, если мы имеем такое отношение?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

«Я призываю всех депутатов в данном случае забыть о цветах своих партийных организаций и работать на сине-желтый флаг и проголосовать за отставку», - сказал В.ЮЩЕНКО, высказав мнение, что, возможно, нужно проголосовать не только это одно кадровое решение. «Возможно, и не за одну отставку министра, потому что нам нужна более эффективная, даже если мы говорим об условиях кризиса, работа правительства в целом», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Ю.ЛУЦЕНКО не исполняет свои обязанности. «Я считаю, что это не министр, я считаю, что это человек, который не обеспечивает компетентное руководство службой, призванной охранять наш общественный порядок, а с другой стороны - бороться с коррупцией», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В подтверждение своих слов он привел статистику, что за последние 9 месяцев сокращено на 40% уголовное преследование. «Я хочу сказать, что эта структура (МВД) занимается политикой», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он повторил свой тезис по поводу возможной целесообразности закрыть «на амбарный замок» Министерство внутренних дел, чем терпеть «то зло, которое оно под руководством министра наносит обществу».

По мнению В.ЮЩЕНКО, это падение репутации Украины и падение ее рейтингов. «Моя цель была - смотреть не на эмоции министра, а просто ему сказать, что он не профессионал, что он своими действиями поддерживает то, что называется коррупцией, – осознанно или неосознанно, из-за этой бездеятельности, из-за этих скандалов, которые случаются, в том числе из-за нашего министра – то ли не в тот самолет попал, то ли не в том виде зашел, то ли где-то поднял кулак на кого-то», - сказал В.ЮЩЕНКО и отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО должен осознавать, что он человек при оружии и потому такие его действия является недопустимыми.