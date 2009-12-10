Из Кабмина просят Безсмертного и Ульянченко не заниматься интригами

В пресс-службе Кабинета министров Украины просят сотрудников Секретариата Президента не искажать информацию, касающуюся поддержки премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО со стороны Европейской народной партии.

Об этом УНИАН заявила пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.

«Чтобы не звучали странные заявления, я бы посоветовала Роману Петровичу БЕЗСМЕРТНОМУ, Вере Ивановне УЛЬЯНЧЕНКО, которые сегодня были на Конгрессе ЕНП и через несколько минут покинули заседание, просто присутствовать на мероприятии и слушать, как представляли премьер-министра Украины на Конгрессе. Ее представили как героя Оранжевой революции, действующего премьер-министра Украины и будущего Президента», - сказала М.СОРОКА, подчеркнув, что такою форму представления слышали все участники Конгресса ЕНП.

Она посоветовала сотрудникам Секретариата Президента не заниматься «интригами» и не искажать информацию, которую услышали все участники мероприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ выразил мнение, что руководство ЕНП не поддерживает ни одного из кандидатов в Президенты Украины.

Он утверждал, что в БЮТ исказили смысл письма президента ЕНП Вильфреда МАРТЕНСА, которое было зачитано на Майдане Незалежности в Киеве в середине октября на съезде ВО “Батькивщина”, в котором выражалась поддержка на президентских выборах лидеру “Батькивщины” Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, сегодня, 9 декабря, Европейская народная партия предоставила украинской прессе заявление, в котором призывает демократические силы в Украине перед вторым туром выборов Президента поддержать самого сильного демократического кандидата.

«Европейская народная партия призывает все демократические силы Украины и партнеров ЕНП в Украине консолидироваться и поддержать наиболее демократического и проевропейского кандидата, который выйдет во второй тур, с целью предупредить возврат политических сил прошлого и защитить идеалы Помаранчевої революции», - отмечается в заявлении.