Мельниченко тащит пресс-секретаря Литвина на допрос в Генпрокуратуре

Бывший охранник экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением, в котором просит допросить пресс-секретаря председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА Ольгу ЧЕРНУЮ по поводу обвинений в его адрес в вымогательстве у спикера средств “за молчание по делу Гонгадзе”.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, также он требует допросить по этому вопросу и его самого.

Он отметив, что в своем обращении также просит генпрокурора во время допроса О.ЧЕРНОЙ установить лиц, которые, возможно, давали ей соответствующие указания по поводу озвучения такой информации.

Справка УНИАН. Сегодня в комментарии “ЛигабизнесИнформ” О.ЧЕРНАЯ заявила, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО недавно пытался выйти на избирательный штаб В.ЛИТВИНА и просил деньги якобы за молчание “по делу Гонгадзе”.