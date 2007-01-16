Британская газета назвала Ющенко «хромой уткой»

Человек, который два года назад возглавил украинскую "оранжевую революцию", превратился в бессильного президента – "хромую утку" после унизительного парламентского голосования, в результате которого он фактически лишился власти.

К такому выводу пришел журналист британской газеты «The Guardian» Люк Хардинг в своей статье «Украинский парламент отбирает у Ющенко власть».

В материале, переведенном изданием «Инопресса», отмечается, что Виктор Ющенко, украинский оппозиционный лидер, ставший президентом, больше не имеет права вето в ходе выбора премьер-министра или министра иностранных дел.

Адвокаты Президента Ющенко сказали вчера, что они готовятся подать апелляцию, называя это голосование "антиконституционным".

Тем не менее, складывается впечатление, что в последней конституционной схватке Ющенко потерпел сокрушительный провал. Из-за этой баталии и яростной внутренней борьбы за власть страна была парализована практически весь прошлый год, отмечает издание.

Президент потерял полномочия после того, как его бывшая соратница, превратившаяся в соперницу, Юлия Тимошенко решила присоединить голоса своей партии к голосам партии пророссийского премьер-министра Украины Виктора Януковича.

Газета напоминает, что в конце 2004 года Ющенко и Тимошенко возглавили народную "оранжевую революцию", вспыхнувшую в качестве протеста против подтасованных президентских выборов. В итоге Ющенко сместил Януковича с места президента.

Однако в августе прошлого года Президент был вынужден назначить Януковича премьером, поскольку его собственные союзники, включая Юлию Тимошенко, не смогли сформировать правительство.

Несколькими месяцами ранее Ющенко и Тимошенко поссорились в ходе громкого скандала, сопровождавшегося взаимными обвинениям в коррупции, напоминает издание.

15 января один из ближайших советников Юлии Тимошенко с возмущением отверг обвинение, что она предала "оранжевую революцию", присоединившись к бывшему врагу Януковичу, говорится в статье.

"Это абсурдный довод, – сказал Григорий Немиря. – Мы никогда не подписывали с Януковичем никаких пактов". И добавил: "Украинская конституция не функционирует в полной мере. Голосовать вместе с Януковичем было меньшим из зол. Мы хотим добиться досрочных выборов".

Однако вчера в российских газетах отмечали, что Тимошенко изменила свою привычную в последнее время пейзанскую прическу. Наблюдатели сочли это признаком ее недюжинных президентских амбиций.

ForUM