«Акцизы с вредных привычек - на повышение минимальных зарплат и пенсий!» (пресс-конференция)

9 декабря в 11.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Акцизы с вредных привычек - на повышение минимальных зарплат и пенсий!»

Участники пресс-конференции: народный депутат Украины (фракция БЮТ) Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, народный депутат Украины (фракция БЮТ) Валерий ДУБИЛЬ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, журналист интернет-издания «From-UA» Анатолий ШАРИЙ.

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрирован ряд законопроектов, целью которых является "преодоление опасного состояния доступности алкогольных напитков для населения, в результате отставания цен на них от роста денежных доходов граждан" - это проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора и ввозной пошлины на некоторые товары (продукцию)» (относительно увеличения доходной части Государственного бюджета Украины путем повышения ставки акцизного сбора на пиво из солода (солодовое)) (регистр. № 5250 от 20.10.2009), проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки”» (относительно увеличения доходной части Государственного бюджета Украины путем повышения ставки акцизного сбора на спирт этиловый, некоторые сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками) (регистр. № 5251 от 20.10.2009).

Проектом Закона Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» (относительно повышения ставок акцизного сбора на вина крепкие крепленные с добавлением спирта) (регистр. № 4067 от 01.12.2009) предусмотрено повышение ставки акцизного сбора на вина натуральные с добавлением спирта и крепкие (крепленные) (кроме марочных).

По мнению участников пресс-конференции, принятие вышеупомянутых проектов позволит преодолеть ситуацию, когда акцизы в Украине отстают от соседних стран. Инициаторы уверены, если ставки акциза на спирт, алкогольные напитки и пиво приблизятся к уровню стран Европейского Союза, это будет способствовать исправлению отставания цены, накопленного за последние годы, уменьшению потребления вредных для здоровья напитков, увеличению поступлений в бюджет (дополнительно свыше 5,3 млрд. грн.), что позволит обеспечить повышение минимальной заработной платы и минимальной пенсии.

Участники пресс-конференции призывают общественность поддержать законодательные инициативы относительно повышения акцизов на вредную для здоровья продукцию, подчеркивают актуальность проблемы и отмечают необходимость как можно быстрее рассмотреть вышеупомянутые законопроекты в Верховной Раде Украины.

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