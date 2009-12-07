В БЮТ заявляют, что Яценюк превратился в политического хама

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК “превратился в политического хама”. Об этом сказал народный депутат Украины от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ, комментируя заявление А.ЯЦЕНЮКА о том, что премьер-министр Украины и кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО вроде бы стремится узурпировать власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, В.ЯВОРИВСКИЙ считает, что «своими заявлениями А.ЯЦЕНЮК зашел в сектор политического хамства, в котором до этого времени монополистом была Партия регионов».

Как сказал депутат, «до этого времени А.ЯЦЕНЮК казался мне интеллектуалом и даже интеллигентным человеком, но после этого его заявления я могу сказать такое только с приставкой «псевдо-». Я никогда не думал, что А.ЯЦЕНЮК, став кандидатом в президенты, опустится к банальному предвыборному поливу грязью», – сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

«Думаю, это заявление станет для А.ЯЦЕНЮКА ошибкой как политика, так и личности», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря на пресс-конференции в Житомире А.ЯЦЕНЮК, в частности, заявил, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО “стремится полностью узурпировать власть в стране”. “Там же полное инфицирование власти. Вирус Ю1Я1 – это страшный вирус”, - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, “анамнез этой болезни - это полная и безграничная власть”.