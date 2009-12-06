Ющенко: Украина может гордиться национальной политикой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина может гордиться политикой развития межэтнических отношений. На этом он акцентировал сегодня в Житомире во время встречи с представителями национально-культурных обществ Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Глава государства подчеркнул, что «за последнее время нам удалось вывести на качественно новый уровень межэтнический диалог в Украине».

В.ЮЩЕНКО констатировал, что в настоящее время на территории Украины проживают представители свыше 100 национальностей и народностей.

«Наша цель - создать условия и основы для удовлетворения культурных и образовательных потребностей какой-либо нации, проживающей в нашей стране», - отметил Президент и прибавил, что гордится теми усилиями, которые были сделаны в последние годы в укреплении отношений с польской, чешской, румынской и другими национальными обществами в Украине.

В.ЮЩЕНКО особо отметил, что на сегодня в Украине нет ни одной организации, общественной силы, которая бы демонстрировала расизм или национальную нетерпимость, «хотя еще несколько лет назад ситуация была другой».

Президент сообщил, что в настоящее время отдельным направлением работы Службы безопасности Украины является борьба с проявлениями антисемитизма и расизма.

«Если какие-то проблемы и возникают на этот счет, то вызваны они не политическим курсом», - заверил Глава государства.

«Это может быть достижением, которым мы можем гордиться и передавать как эстафету в нашей национальной политике», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в Житомирской области проживают представители свыше 100 национальностей и народностей

В области официально зарегистрированы 63 национально-культурных общества, наиболее активные из которых Польское научное общество в Житомире, областной Союз поляков Украины; областное немецкое национально-культурное общество “Видергебурт”, Житомирский городской Союз волынских чехов, Житомирская городская армянская община “Эребуни”, областная общественная организация “Русское содружество”.