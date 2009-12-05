Гриценко: украинской армии нужны «хакеры», а не ядерное оружие

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что нашему государству нецелесообразно восстанавливать ядерный потенциал, в то же время, Вооруженные силы нуждаются в военных «хакерах».

Об этом политик сказал в эфире программы «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Сегодня Украинской армии не нужное ядерное оружие», - убежден он.

Кандидат в Президенты отметил, что «Украине не надо даже пытаться восстановить прежний ядерный потенциал, ведь дополнительного ощущения безопасности эта дорогая игрушка не принесет».

«Ни одну страну мира наличие ядерных боеголовок не защитило от военных конфликтов», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что содержание ядерного оружия нуждается в огромных средствах.

«Это миллиарды долларов. Я против того, чтобы их забирали у врача, учителя, пенсионера и других людей», - подчеркнул политик.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что сегодня Украинская армия нуждается в совсем других приоритетах.

«Нужны высокоточные боеприпасы повышенной мощности, силы специальных операций и «хакеры», разрушающие системы военного и государственного управления противника. Именно такие подразделения создаются в настоящее время в передовых европейских армиях», - сказал он.