Протывсих собрался выселить похоронное бюро

Кандидат на пост Президента Украины Василий ПРОТЫВСИХ выступает против распространенной практики передачи помещений детских садов коммерческим структурам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПРОТЫВСИХ заявил сегодня во время акции своих сторонников у здания одного из столичных детских садов по Коломыйскому переулку в Голосеевском районе Киева, где расположился офис бюро ритуальных услуг «Петр Великий».

«Мы не только вернем малышам детсады, мы выселим этих бизнесменов, которые наживаются на наших мизерных пенсиях, зарплатах, а также на том, что по закону принадлежит детям. Видите, что придумали: вместо детсада сделать похоронное бюро, загнать нас всех в гроб. Хватит, точка. Одним из моих первых указов на посту Президента будет указ о месячном сроке, чтобы вернуть детсады детям и продовольственные магазины – простым людям», - заявил В.ПРОТЫВСИХ.

Участники акции скандировали: «Позор власти! Верните награбленное детям!».

Кроме того, кандидат убежден, что нужно вернуть людям все продовольственные магазины, которые преобразованы в бутики и бизнес-офисы.

«Продовольственные магазины не должны превращаться в игрушки для богатеев и в музее для обычных людей, которые заходят в магазине с недосягаемыми ценами разве что для того, чтобы посмотреть на это богатство, а не купить то, что им действительно необходимо», - отметил В.ПРОТЫВСИХ.

Справка УНИАН. В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец, и до того, как сменил паспорт 2 октября 2009 года, имел фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.