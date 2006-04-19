«Восточнославянский мир: политические и экономические проблемы». Пресс-конференция в УНИАН

«Восточно-славянский мир: политические и экономические проблемы». В пресс-конференции примут участие: академик, народный депутат Петр Толочко, народный депутат Сергей Правденко, член Совета Собора славянских народов Сергей Кияшко. На пресс-конференции речь пойдет о восточно-славянских перспективах: взгляд из Беларуси, три независимых государства и перспективы их сотрудничества, перспективы ЕЭП и выбор Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).