Путин говорит, что с Тимошенко у него общий план, а с ПР - особые отношения

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что, несмотря на плодотворность работы с главой украинского правительства Юлией ТИМОШЕНКО, не оказывает ей поддержки как кандидату на пост Президента Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил сегодня во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«Я не поддерживаю Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины. Мы сотрудничаем с Юлией Владимировной ТИМОШЕНКО как премьер-министром украинского правительства. У нас большой объем сотрудничества. Есть план совместной работы, и мы его исполняем», - сказал В.ПУТИН.

«Как вы знаете, на партийном уровне у нас особые отношения сложились с Партией регионов» - добавил он.

Как сообщалось, между российской партией власти «Единая Россия», которую возглавляет В.ПУТИН, установлены партнерские отношения с Партией регионов в Украине.