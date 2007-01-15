Ющенко пешком перешел из Украины в Румынию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ приняли участие в церемонии открытия мостового перехода через реку Тиса и введения в действие автомобильного пункта пропуска «Солотвино - Сигету-Мармацией».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на открытии пункта пропуска, В.ЮЩЕНКО отметил, что это выдающееся событие. Он заметил, что открытие пограничных пропускных пунктов важно не только для общин, живущих по обе стороны границы, но и для всей Украины. Президент отметил, что «Солотвино - Сигету-Мармацией» - один из более 20 пунктов пропуска между Украиной и Румынией, то есть Европейским Союзом. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции моста, который был разрушен еще во время Второй мировой войны.

В свою очередь, Президент Румынии Т.БЕСЕСКУ отметил, что Румыния связывает Украину с Евросоюзом. «Румыния является пограничной страной ЕС, но Румыния не будет границей, изолирующей Украину, наоборот - граница будет открытой. Мы будем рады вам в ЕС», - сказал Т.БЕСЕСКУ.

Президенты перерезали ленту посредине моста и перешли на румынскую территорию.

В эти минуты Президент Украины В.ЮЩЕНКО осуществляет рабочую поездку по приграничным городам Румынии.

Выступая перед жителями города Сигету-Мармацией, В.ЮЩЕНКО поздравил их со вступлением Румынии в Европейский Союз и пожелал им всего самого наилучшего.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО осуществляет однодневный рабочий визит в Румынию.

В рамках визита президенты В.ЮЩЕНКО и Т.БЕСЕСКУ обсудят вопросы двусторонних политических взаимоотношений, учреждения деятельности Украинско-румынской совместной президентской комиссии, торгово-экономическое, трансграничное и межрегиональное сотрудничество, сотрудничество в сфере обеспечения прав национальных меньшинств, вопросы европейской и евроатлантической интеграции, энергетической безопасности и тому подобное.

Кроме того, планируется, что Президент Украины в городе Сигету-Мармацией посетит украинский лицей имени Тараса Шевченко и пообщается с украинской общиной уезда Марамуреш.