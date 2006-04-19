Губернатор Луганской области подал в суд на председателя облсовета

Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий МОСКАЛЬ подал исковое заявление в Печерский районный суд Киева к председателю Луганского областного совета Валерию ГОЛЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

В своем административном иске Г.МОСКАЛЬ требует остановить действие распоряжения председателя Луганского облсовета от 14 апреля «О проведении второй сессии областного совета пятого созыва» в части рассмотрения вопросов об использовании русского языка на территории Луганской области и отчета председателя Луганской облгосадминистрации об осуществлении полномочий, делегированных областным советом, и о выполнении программы социально-экономического и культурного развития области за первый квартал 2006 года.

Пресс-служба также сообщает, что сейчас Г.МОСКАЛЬ находится в Печерском суде с целью оформления заявления.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 17 апреля, Г.МОСКАЛЬ находится в отпуске.

Пленарное заседание второй сессии областного совета пятого созыва назначено на 25 апреля.