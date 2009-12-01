Партия Балоги выбирает между двумя кандидатами

Партия “Единый Центр” может поддержать на выборах Президента действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО или лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил председатель “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ.

Он сообщил, что в областных организациях и местных партийных организациях в настоящее время проводится своеобразный рейтинговый опрос, по итогам которого будут сформированы предложения руководству партии.

Активисты “Единого Центра” анализируют программы главных кандидатов, в первую очередь, с точки зрения их виденья перспектив развития страны.

Партийцы, которые общаются с избирателями, отмечают желание людей проголосовать за того претендента на президентский пост, который гарантирует укрепление независимости государства, предлагает реальные инициативы в экономике, заявляет о сохранении демократии.

И.КРИЛЬ также отметил, что много важной информации о настроениях и мотивах единоцентристов собрано во время личных поездок по стране членов президиума партии. Эти поездки в регионы будут продолжаться, поскольку партийное руководство хочет собрать как можно более широкий спектр мнений, учесть все существенные аргументы для выработки единой позиции политической силы.

«Сегодня в фокусе дискуссии - В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ. Весьма показательным является тот факт, что большинство наших партийцев категорически отвергли возможность какой-либо поддержки Ю.ТИМОШЕНКО. Кандидаты второго эшелона, тем более экзотические фигуры, преимущественно не рассматриваются вообще», – сказал он.

Председатель “Единого Центра” отметил, что партия проводит этот внутренний опрос для того, чтобы определить набор ценностей, которые политическая сила стремится воплотить в жизнь через поддержку того или другого кандидата.

«Это не расчет и не торг, на кого поставить, чтобы выиграла партия. Мы пытаемся определить, каким должно быть наше участие в выборах, чтобы выиграли общество и вся страна, независимо от регионов и партийных цветов», - подчеркнул И.КРИЛЬ.