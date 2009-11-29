Руководители Одесской области не почтили память жертв Голодомора

Одесситы почтили память миллионов убиенных голодом у скорбного памятника жертвам Голодомора на Лидерсовском бульваре.

Как передает корреспондент УНИАН, к его подножию возложили цветы Одесский городской голова Эдуард ГУРВИЦ, секретарь горсовета Александр ПРОКОПЕНКО, представители общественных организаций и движений, партий, духовенство, офицеры и солдаты Почётного караула.

Вместе с тем, среди собравшихся, почтивших минутой молчания память жертв Голодомора, не было руководства области - председателя облсовета Николая СКОРИКА и главы облгосадминистрации Николая СЕРДЮКА.

Участники скорбной акции возложили корзины с цветами к памятнику жертвам Голодомора.

«Жестокий голодомор, как и все другие преступления коммунистического режима, должны быть решительно осуждены всеми, кому дороги идеалы гуманизма», - подчеркнул в беседе с журналистами Э.ГУРВИЦ.