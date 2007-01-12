Тимошенко заявляет, что Наша Украина обманула ее сегодня

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что между БЮТ и Партией регионов никакого фундаментального сотрудничества не может быть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ категорически заявила на пресс-конференции.

«Никакого сотрудничества фундаментального, последовательного, системного у нас не может быть с Партией регионов Украины и с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в то же время законы, которые нужны для решения тех или других проблем, в частности, законы об оппозиции, об императивном мандате, социальные законопроекты, БЮТ готов голосовать вместе с Партией регионов.

Лидер БЮТ подчеркнула, что это «одновременное голосование, а не совместное стратегическое голосование».

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что БЮТ «жестко остается на своих позициях».

Комментируя сегодняшнее голосование за преодоление вето Президента на закон о Кабмине и законопроектах об императивном мандате и оппозиции, она отметила, что такое голосование было проведено для того, чтобы остановить «противостояние и хаос, неопределенность между двумя секретариатами Президента и премьер-министра».

Она отметила, что необходимо было «поставить на этом точку».

При этом лидер БЮТ отвергает обвинение фракции «Наша Украина» в сотрудничестве с фракцией Партии регионов. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «Мы не подписывали ни меморандумов, ни универсала с В.ЯНУКОВИЧЕМ, мы не создавали с ним общего правительства, мы не направляли своих министров в правительство В.ЯНУКОВИЧА и делать этого не будем».

Она отметила, что сегодня на Согласительные совету лидеров фракций было договорено о том, что фракция «Наша Украина» будет голосовать за законопроект об оппозиции и императивном мандате.

По ее словам, «Наша Украина» в очередной раз «нарушила договоренности» и не проголосовала за эти законопроекты. Она также сообщила, что на Согласительном совете политические силы согласились на предложение «Нашей Украины» рассматривать в первую очередь закон о Кабмине.

Она отметила, что эта договоренность была выполнена, но «Наша Украина» своих обязательств не выполнила.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты-нашеукраинцы заявили, что коалиция и БЮТ договорились относительно голосования за законы о Кабмине, оппозиции и императивном мандате местных депутатов. Кроме того, политическая партия “Народный Союз Наша Украина” обнародовала заявление, в котором отметила, что Блок Юлии Тимошенко поддержал антиконституционный переворот, проголосовав за преодоление вето Президента на закон о Кабинете министров.

Отвечая на обвинения представителей «Нашей Украины» о том, что БЮТ присоединился к парламентской коалиции, лидер БЮТ сказала: фракция БЮТ сознательно голосовала за преодоление вето Президента Украины на Закон о Кабинете министров с тем, чтобы прекратить конфликт между ветвями власти. Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «мы абсолютно сознательно сейчас убрали конфликт, который разрушал государство, между Президентом Украины, премьер-министром Украины, между секретариатами для того, чтобы навести порядок и не позорить государство на весь мир скандалами внутриполитическими». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что возглавляемую ею политическую силу обвиняют те политики, которые «собственно разрушили первую помаранчевую команду, которые разрушили все, что возможно было разрушить». Лидер БЮТ отметила, что они «своими руками внесли и кандидатуру премьер-министра Украины ЯНУКОВИЧА».

Впоследствии заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ подтвердил существование политических договоренностей между коалицией и фракцией БЮТ. Также Е.КУШНАРЁВ отметил, что демонстративный выход представителей «Нашей Украины» из сессионного зала парламента в знак протеста против преодоления вето Президента на закон о Кабмине – это их дело. По словам депутата, сегодняшний день показал, что эта политическая сила в настоящее время является «полным политическим банкротом». Е.КУШНАРЁВ отметил, что в июле 2006 года между Партией регионов и «Нашей Украиной» велись переговоры по созданию коалиции, и «Нашей Украине» должна была отойти должность премьер-министра. По его словам, именно «Наша Украина» все эти договоренности разрушила.

Также председатель ВР Александр МОРОЗ подтвердил, что между коалицией и БЮТ были достигнуты политические договоренности в обмен на голосование за закон об императивном мандате депутатов местных советов. Он отметил, что фракция «БЮТ выдвинула условие, чтобы поддержать императивный мандат». По его словам, это «не скрытая договоренность, это действительно политическая договоренность».