Янукович ничего нового в предложениях Ющенко не увидел

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что Секретариат Президента не внес новых предложений в закон о Кабинете Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам в парламенте.

«Когда мы посмотрели на предложения, которые поступили в парламент – эти предложения уже ранее рассматривались и были отклонены. Ничего нового парламенту не было предложено», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр отметил, что закон о Кабинете Министров, принятый в Верховной Раде Украине в декабре 2006 года, разрабатывался при участии представителей «Нашей Украины». «Мы об этом неоднократно говорили», - добавил он.

Глава правительства также отметил, что Кабинет Министров был заинтересован в принятии подготовленного закона. «Сейчас ситуация в парламенте сложилась так, что депутаты между собой договорились, что будут преодолевать вето Президента, потому что правительство не может в таких условиях качественно работать. Это здоровая реакция парламента на ситуацию в стране», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, правительство впервые за 15 лет получило возможность работать по закону.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданном Президентом.

10 января во время совместной пресс-конференции с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ и председателем парламента А.МОРОЗОМ Президент Украины В.ЮЩЕНКО подтвердил, что ветирует принятый недавно Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины».

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время консультаций с А.МОРОЗОМ и В.ЯНУКОВИЧЕМ они обсудили подготовку общей редакции законопроекта «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с духом и буквой Универсала национального единства». «В Универсале мы договорились, что над этим законопроектом работаем все вместе, формируем солидарную позицию, которую потом подписывает Президент», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в настоящее время руководство государства возвращается к консолидированной позиции по этому вопросу.

11 января В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

Сегодня, 12 января, Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.