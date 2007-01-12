Мороз обещает продолжение политической реформы

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что важнейшей темой следующей сессии парламента будет продолжение политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил, выступая перед закрытием сессии парламента.

По его словам, усовершенствование Конституции займет ведущее место во время следующей сессии парламента.

А.МОРОЗ отметил, что в процессе перехода к парламентско-президентской форме правления появились определенные «непрозрачные моменті» и их нужно разрешить.

А.МОРОЗ считает, что это можно сделать путем внесения изменений в Конституцию Украины.

Председатель ВР также надеется, что к этому процессу приобщится и Конституционный Суд.