Мороз считает, что теперь с Тимошенко можно договариваться

С БЮТ была достигнута политическая договоренность в обмен на голосование коалицией за закон об императивном мандате депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, отвечая на вопрос УНИАН, были ли политические договоренности о голосовании за преодоление вето Президента на закон о Кабмине в обмен на голосование за императивный мандат и закон об оппозиции.

Он отметил, что фракция «БЮТ выставила условие, чтобы поддержать императивный мандат».

По его словам, это «не скрытая договоренность, это действительно политическая договоренность».

А.МОРОЗ отметил, что такая договоренность - «вполне приемлема и допустима».

Он сказал, что в будущем может быть единство в голосовании с БЮТ во время рассмотрения изменений в Конституцию относительно местного самоуправления и по законам, касающимся местного самоуправления.

Он считает, что «это может быть ситуативное большинство голосов».

А.МОРОЗ сказал, что сомневается, что будет реализована возможность создания парламентского большинства с участием БЮТ. «Вряд ли на это пойдет Юлия ТИМОШЕНКО, поскольку теряется преимущество как оппозиционной политической силы», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты-нашеукраинцы заявили, что коалиция и БЮТ договорились относительно голосования за законы о Кабмине, оппозиции и императивном мандате местных депутатов. В знак протеста против нарушения процедуры рассмотрения ветированного Президентом закона о Кабинете министров они блокировали парламентскую трибуну.

Однако Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О Кабинете министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении этих вопросов настаивала фракция БЮТ.