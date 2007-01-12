Наша Украина: БЮТ поддержал антиконституционный переворот

Политическая партия “Народный Союз Наша Украина” заявляет, что Блок Юлии Тимошенко поддержал антиконституционный переворот, проголосовав за преодоление вето Президента на закон о Кабинете Министров.

Об этом идет речь в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой НСНУ.

В документе напоминается, что сегодня фракции так называемой “антикризисной” коалиции, в частности Партии регионов, Социалистической партии Украины, Коммунистической партии Украины, а также Блок Юлии Тимошенко преодолели вето главы государства на Закон Украины “О Кабинете Министров Украины”.

“Принятый закон о Кабмине, который готовился под присмотром Партии регионов, является антиконституционным и направлен на монополизацию власти премьер-министром, правительством и т. н. “антикризисной” коалицией. Этот закон нивелирует принцип “сдерживания и противовесов”, разбалансирует систему власти, существенно ограничивает полномочия Президента Украины. Администрирование и “ручной режим” управления, выписанные в этом Законе, неминуемо усилят коррупцию на высших государственных должностях, а регионы страны превратят в правительственные “вотчины”, которые будут управляться несколькими высокими должностными лицами. Он предусматривает также вмешательство правительства в деятельность местных органов власти и органов самоуправления. Президент Украины и фракция “Наша Украина” внесли большое количество поправок в Закон “О Кабинете Министров Украины”, но они были проигнорированы”, - подчеркивается в заявлении НСНУ.

“Наша Украина” расценивает это, как антиконституционный переворот и узурпацию власти так называемой “антикризисной” коалицией, в частности Партией регионов и ее послушными сателлитами СПУ, КПУ и с недавних пор БЮТ.

“Наша Украина” считает, что сегодня реально состоялся очередной экзамен для помаранчевых и демократических политических сил. “После предательства Социалистической партии, к так называемой “антикризисной” коалиции присоединился Блок Юлии Тимошенко, голосование которого с “антикризовиками” стало системным явлением”, - отмечается в заявлении. Нашеукраинцы напоминают, что БЮТ вместе с регионалами голосовал за отставку помаранчевого правительства Юрия ЕХАНУРОВА, поддерживал отставку министра внутренних дел, полевого командира Майдана Юрия ЛУЦЕНКО, голосовал за преодоление вето главы государства на закон о моратории на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

“Наша Украина” убеждена, что в этих условиях БЮТ следует сказать правду народу Украины и заявить о своем вхождении в так называемую “антикризисную” коалицию.

Депутаты заявляют, что после действий БЮТ, которые своим голосованием поддержали антиконституционный переворот, в парламенте осталась единственная сила, которая будет отстаивать идеалы Майдана, – это “Наша Украина”.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты-нашеукраинцы заявили, что коалиция и БЮТ договорились о голосовании за законы о Кабмине, оппозиции и императивном мандате местных депутатов. В знак протеста против нарушения процедуры рассмотрения ветированного Президентом закона о Кабинете Министров они блокировали парламентскую трибуну.

Однако Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон “О Кабинете министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.