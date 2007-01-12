Кушнарев подтвердил договоренности с Тимошенко

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ подтверждает существование политических договоренностей между коалицией и фракцией Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам Е.КУШНАРЁВА, «политические договоренности не являются ни для кого секретом».

Он отметил, что парламентская коалиция поддержит закон об оппозиции. По словам Е.КУШНАРЁВА, «нет сомнения, что он будет принят». «Мы всегда соблюдаем политические договоренности. Без них политика является нудным делом», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Депутат убежден, что сегодня в связи с преодолением вето Президента на закон о Кабинете министров и после принятия в дальнейшем закона об оппозиции в Украине «юридически будет утверждена парламентско-президентская модель власти».

Он отметил, что это позволит решить вопрос о нормальном функционировании власти.

Также Е.КУШНАРЁВ сказал, что демонстративный уход представителей «Нашей Украины» из сессионного зала парламента в знак протеста против преодоления вето Президента на закон о Кабмине – это их дело. По словам депутата, сегодняшний день показал, что эта политическая сила в настоящее время является «полным политическим банкротом».

Е.КУШНАРЁВ отметил, что в июле 2006 года между Партией регионов и «Нашей Украиной» велись переговоры о создании коалиции, и «Нашей Украине» должна была отойти должность премьер-министра. По его словам, именно «Наша Украина» все эти договоренности разрушила.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты-нашеукраинцы заявили, что коалиция и БЮТ договорились относительно голосования за законы о Кабмине, оппозиции и императивном мандате местных депутатов. В знак протеста против нарушения процедуры рассмотрения ветированного Президентом закона о Кабинете министров они блокировали парламентскую трибуну.

Однако Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О Кабинете министров Украины”, не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении этих вопросов настаивала фракция БЮТ.