А Янукович тем временем танцует с детьми

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в новогодне-рождественском празднике для детей, который ежегодно проходит во Дворце искусств «Украинский дом» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, на Новогоднюю елку были приглашены дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также воспитанники детских домов и дети из многодетных и малообеспеченных семей.

В.ЯНУКОВИЧ поздравил детей с Новым 2007 годом и Рождеством Христовым. «Я желаю вам счастья, удачи, любви, добра. Я желаю, чтобы все плохое осталось в прошлом году, чтобы вы радовались своим успехам, а ваши родители и учителя – вашим успехам, и чтобы радость наполняла жизнь», - сказал премьер-министр.

Глава украинского правительства также пожелал детям осуществления всех детских мечтаний.