Парламент принял закон об оппозиции в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 362 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законопроект был принят по инициативе фракции БЮТ и поддержан представителями антикризисной коалиции.

До этого фракция БЮТ поддержала голосование относительно преодоления вето Президента на закон о Кабмине.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в 2006 г. Верховная Рада отказалась принять проект закона о парламентской оппозиции. Тогда за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 172 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, законопроект поддержал 1 член фракции Партии регионов, 118 - из фракции Блока Юлии Тимошенко, 23 – из фракции «Наша Украина», 28 – из фракции Социалистической партии Украины, два внефракционных депутата.

Проект закона предусматривает предоставить оппозиции право создать оппозиционное правительство, члены которого должны работать на общественных началах. Предусматривается, что количественный и персональный состав оппозиционного правительства должен определяться участниками парламентской оппозиции.

Согласно проекту закона, представители оппозиции должны возглавлять 12 комитетов ВР и имеют право занимать должность заместителя председателя парламента.

Кроме того, согласно проекту, парламентская оппозиция должна контролировать бюджетный процесс на всех его этапах.

Представители оппозиции также должны выдвигать свою кандидатуру на должность одного члена Высшего совета юстиции, двух представителей – на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Законопроектом также предусматривается, что представитель оппозиции имеет право занимать должность председателя Счетной палаты.

Проект закона о парламентской оппозиции был зарегистрирован в ВР 4 декабря. Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Вячеслав КОВАЛЬ (фракция “Наша Украина”), Николай КОМАР (фракция Партии регионов) и Юлия ТИМОШЕНКО (лидер фракции БЮТ).