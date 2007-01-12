Наша Украина покинула зал заседаний Верховной Рады

Фракция «Наша Украина» оставила заседание Верховной Рады в знак протеста против преодоления вето Президента на Закон о Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с парламентской трибуны с заявлением председатель фракции «Наша Украина» Вячеслав КИЛРИЛЕНКО напомнил, что профильный парламентский комитет, который рассматривал Закон о Кабмине, сегодня утром собрался без объявления, сравнительная таблица была роздана депутатам непосредственно в канун рассмотрения данного вопроса.

Таким образом, была нарушена процедура рассмотрения законопроекта.

Говоря о сути закона, В.КИРИЛЕНКО заметил, что принятый Закон о Кабмине «дает возможность Виктору ЯНУКОВИЧУ узурпировать власть».

По его словам, Президент теперь не будет иметь возможности делать представления на министра обороны, министра иностранных дел.

Он напомнил, что раньше БЮТ декларировала себя как демократическая фракция. А теперь они опровергли это своими действиями. В связи с чем, “Наша Украина” забирает свои карточки для голосования и в знак протеста оставляет сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР преодолела вето на закон о Кабмине. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, из СПУ – 31, из КПУ – 21.

Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к данному закону.