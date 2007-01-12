Регионалы точат зуб на Гайдука

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О Совете национальной безопасности и обороны Украины”, которым предлагается упразднить должность секретаря СНБО.

Текст законопроекта, авторами которого являются члены фракции Партии регионов Владислав ЗАБАРСКИЙ и Юрий МИРОШНИЧЕНКО, размещен на официальном сайте ВР.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 11 января.

Согласно проекту, предлагается исключить из закона о СНБО статью 7, в которой речь идет о секретаре СНБО, его заместителях, их полномочиях и тому подобное.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования СНБО возложить на Секретариат Президента Украины (ранее эти функции выполнял аппарат СНБО).

Также депутаты предлагают, чтобы указы Президента Украины о введении в действие решений СНБО вступали в силу после их скрепления подписями премьер-министра и министра, ответственного за указ и его выполнение.

Авторы законопроекта, кроме того, предлагают изъять из закона о СНБО статью 15, согласно которой финансирование деятельности Совета осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете.