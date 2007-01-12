Депутаты из Нашей Украины снова заблокировали трибуну парламента

Народные депутаты из парламентской фракции «Наша Украина» заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против процедуры рассмотрения закона о Кабинете Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, раньше депутаты из «Нашей Украины» требовали вообще снять с рассмотрения проект о Кабмине в связи с нарушением процедуры подготовки его к рассмотрению.

Сейчас депутаты поочередно голосуют предложения Президента в закон, которые не набирают необходимого количества голосов.

Всего Президент внес 42 предложения в закон о Кабмине.