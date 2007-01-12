Депутаты из Нашей Украины снова заблокировали трибуну парламента
12:34, 12 января 2007Политика
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Идет голосование предложений Президента
Народные депутаты из парламентской фракции «Наша Украина» заблокировали трибуну Верховной Рады, протестуя против процедуры рассмотрения закона о Кабинете Министров Украины.
Как сообщал УНИАН, раньше депутаты из «Нашей Украины» требовали вообще снять с рассмотрения проект о Кабмине в связи с нарушением процедуры подготовки его к рассмотрению.
Сейчас депутаты поочередно голосуют предложения Президента в закон, которые не набирают необходимого количества голосов.
Всего Президент внес 42 предложения в закон о Кабмине.
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