Ключковский: БЮТ полностью перешел на сторону коалиции

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ заявляет, что антикризисная коалиция и фракция Блока Юлии Тимошенко договорились о голосовании за законы о Кабинете Министров, оппозиции и императивном мандате местных депутатов.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ заявил в комментарии журналистам.

“Мы заблокировали трибуну, потому что стали свидетелями заговора в стенах парламента между так называемой оппозицией - БЮТом - и антикризисной коалицией”, - отметил он.

“Они договорились между собой, вопреки задекларированным ими программным основам. Сегодня мы увидели полный переход БЮТ на сторону антикризисной коалиции. В результате этих договоренностей БЮТ получает закон об оппозиции, закон об императивном мандате в местных советах. В то же время антикризисная коалиция получит поддержку БЮТ в преодолении вето Президента на закон о Кабмине, и наверно, это не единственный закон коалициантов, который будет поддерживать БЮТ”, - заявил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

“Назначение Владимира РАДЧЕНКО на должность вице-премьера говорит о том, что Кабмин пытается дублировать функции Президента”, - также отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ заявила, что будет голосовать за преодоление вето Президента на закон о Кабинете Министров.

В то же время «Наша Украина» требует, чтобы Верховная Рада сначала рассмотрела вето Президента на закон о Кабинете Министров и только потом - законопроект об оппозиции.

Однако Верховная Рада решила обязательно рассмотреть сегодня законопроекты о Кабинете Министров, оппозиции и императивном мандате депутатов местных советов. При этом, по предложению председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, первым депутаты рассмотрят закон о Кабмине с предложениями Президента, вторым – законопроект №2881 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов» и третьим – законопроект об оппозиции.