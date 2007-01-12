Мороз разбавил законы о кабмине и оппозиции императивным мандатом

Верховная Рада Украины решила обязательно рассмотреть сегодня законопроекты о Кабинете министров, оппозиции и императивном мандате депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовал 361 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

При этом по предложению председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА первым депутаты рассмотрят закон о Кабмине с предложениями Президента, вторым – законопроект №2881 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов» и третьим – законопроект об оппозиции.

Как сообщал УНИАН, Фракция «Наша Украина» требует, чтобы Верховная Рада сначала рассмотрела вето Президента на закон о Кабинете министров и только потом - законопроект об оппозиции. Представители фракции утверждают, что между большинством и коалицией существует договоренность, что во время рассмотрения законопроекта об оппозиции парламентское большинство дает свои голоса, а в обмен фракция БЮТ будет голосовать за преодоление вето Президента на закон о Кабинете министров.