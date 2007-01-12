Наша Украина увидела сговор БЮТ с коалицией

Фракция «Наша Украина» требует, чтобы Верховная Рада сначала рассмотрела вето Президента на закон о Кабинете министров и только потом - законопроект об оппозиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из депутатов из фракции «Наша Украина», который пожелал остаться неназванным.

По его словам, это необходимо для того, чтобы «разбить договоренности между БЮТ и парламентской коалицией» о взаимном обмене голосами за эти законы.

Собеседник утверждает, что между большинством и коалицией существует договоренность, что во время рассмотрения законопроекта об оппозиции парламентское большинство дает свои голоса, а в обмен фракция БЮТ будет голосовать за преодоление вето Президента на закон о Кабинете министров.