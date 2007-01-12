Российскую нефть пустят в обход Беларуси

Россия нашла путь ослабления зависимости от транзита нефти через Белоруссию. Для этого компания "Транснефть" намерена расширить Балтийскую транспортную систему (БТС). Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на заместителя главы Минэкономразвития Андрея Шаронова.

По словам чиновника, пропускная способность БТС будет увеличена в 1,6 раза. В результате ее мощность возрастет до 120 миллионов тонн нефти в год. Предполагается, что на расширение системы потребуется чуть больше года. Несколько месяцев будет отведено для получения землеотводов и экологических заключений, а также для согласования ряда других формальностей.

БТС была введена в эксплуатацию в 2001 году. Изначально ее пропускная способность составляла 12 миллионов тонн в год. Впоследствии этот показатель был увеличен до 76 миллионов тонн. К системе относятся порты Бутинге (Литва), Венспилс (Латвия) и Приморск (Россия). Через территорию Белоруссии не проходит только российская ветка.

1 января 2007 года Минск ввел пошлины на транзит нефти из России в Европу. Москва отказалась от их уплаты и прекратила прокачку углеводородов по трубопроводу "Дружба", что вызвало перебои поставок нефти в ряд европейских государств. 10 января Минск объявил об отмене пошлин.

Лента.ру