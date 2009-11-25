Газпром назвал цену для Украины на 2010 год

Средняя цена газа для Украины в 2010 году составит около 280 долл. за тыс. куб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Оцениваю среднею цену следующего года для Украины примерно в пределах 280 долл. Это соответствует европейским ценам», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он отметил, что в результате подписанных вчера дополнений к контракту «Газпром» теряет достаточно большую часть прибыли, поскольку существенно снижаются годовые контрактные количества по следующему году.

Он напомнил, что «Нафтогаз Украины» в 2010 году должен был приобрести 52 млрд. куб. м. газа, а согласно изменениям в контрактах, этот объем снижен до 33,75 млрд. кубометров.

С.КУПРИЯНОВ сказал, что эти соглашения сложно назвать рукой помощи, скорее, это просто учет объективной ситуации.

«Мы понимаем, что попытаться получить средства с Украины за газ, который она не получила, в данной ситуации просто нереально», - сказал он. По словам С.КУПРИЯНОВА, новые решения продиктованы объективной экономической, финансовой ситуацией в Украине, с которой, что называется, не поспоришь.