В Москве начались переговоры премьер-министров Беларуси и России Сергея СИДОРСКОГО и Михаила ФРАДКОВА о поставке нефти и отмене ограничений во взаимной торговле между странами.

Как сообщает российское информационное агентство «Новости», накануне переговоры правительственных делегаций продолжались 10 часов.

М.ФРАДКОВ в начале переговоров заявил, что Россия и Беларусь должны найти сбалансированное решение проблем, связанных с поставками нефти в Беларусь и обеспечением транзита российской нефти по территории Беларуси.

По его словам, Россия готова продолжать переговоры и предложить конкретные варианты решения проблем. «Тема нефти очень важна. У коллег были интенсивные переговоры в последние два дня. Я готов их продолжить и предложить варианты, которые будут понятны и на государственном уровне, и для бизнеса», - добавил он.

М.ФРАДКОВ также отметил, что из-за проблем с транзитом нефти пострадал имидж России как надежного поставщика энергоресурсов. «Наши переговоры всегда отличались прагматичным подходом с учетом интересов наших стран. К сожалению, в последнее время что-то не сработало, и я вам откровенно скажу, в результате пострадал имидж России как надежного поставщика энергоресурсов», - пояснил глава российского правительства.

Как сообщал УНИАН, 10 января президенты России и Беларуси Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО обсудили по телефону проблемы транзита российской нефти через Беларусь и поручили национальным правительствам до 12 января выработать решения по проблемным вопросам.

Беларусь с 1 января 2007 года ввела пошлину на транзит российской нефти в размере 45 долларов за тонну, что привело к прекращению поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу и Германию в ночь с 7 на 8 января, в Словакию - 8 января.

Правительство Беларуси 10 января отменило решение о взимании пошлины, а 11 января поставки нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» были возобновлены в полном объеме.